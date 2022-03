Informazione: Zelensky intervistato da un media russo. Pubblicheranno integralmente l’intervista

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente ucraino Volodomyr ZelenSky, ha rilasciato per la prima volta dall'inizio della guerra un'intervista ad alcuni giornalisti russi che hanno promesso di pubblicare in serata la conversazione senza censure. L'intervista in videoconferenza di Zelensky è durata circa due ore ed è stata rilasciata a Ivan Kolpakov del sito web di lingua inglese Meduza, a Tikhon Dzyadko di Dozhd Tv, al corri- spondente del Kommersant Volodymyr Solovyov, e allo scrittore e giornalista Mikhail Zygar. - (PRIMAPRESS)