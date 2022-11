Informazione: lunedì 21 novembre la presentazione della nuova Rai per l’estero con Tajani, Sangiuliano e Barachini

Fabrizio Ferragni, Direttore Rai Offerta Estero

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come sarà e quali saranno i nuovi programmi della Rai che varcheranno i confini nazionali per essere trasmessi all'estero. Lunedì 21 novembre prossimo, alle ore 11, nella Sala A di Viale Mazzini a Roma, sarà presentata dalla Direzione Offerta Estero della Rai: 'Un mondo d'Italia. La nuova Rai per l'estero'. All'incontro prenderanno parte: Marinella Soldi - Presidente RAI, Carlo Fuortes - Amministratore Delegato RAI, Antonio Tajani - Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Gennaro Sangiuliano - Ministro della Cultura, Alberto Barachini - Sottosegretario all’Editoria e Fabrizio Ferragni - Direttore RAI Offerta Estero. - (PRIMAPRESS)