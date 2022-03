Informazione: addio all’ex inviato del Tg1 Sergio Canciani. Aveva raccontato la guerra nell’ex Jugoslavia

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Si è spento all'età di 76 anni il giornalista Sergio Canciani, volto noto della tv pubblica, per anni era stato uno dei principali corrispondenti da Mosca per il Tg1. Nella sua carriera, oltre che sul piccolo schermo, aveva collaborato con diversi quotidiani nazionali ed era stato autori di saggi di grande rilievo. Secondo quanto si apprende il decesso è avvenuto nella sua casa del quartiere sloveno di Trieste. Canciani aveva raccontato la guerra nell'ex Jugoslavia, l'evolversi di Sarajevo, fu in diretta con il telegiornale durante i funerali di Tito, aveva raccontato la Guerra nei Balcani, per poi descrivere nel dettaglio i cambiamenti del Cremlino da Elstin a Putin. Giunto alla pensione, poi, lasciò la Russia per ritornare in Italia dalla sua famiglia. - (PRIMAPRESS)