Informazione: a Titolo V su Rai3 i ministri Boccia e Spadafora nella cruna dell’ago dei conduttori Elisei e Vicaretti

MILANO - Questa sera a Titolo V, la trasmissione di approfondimento di attualità in onda su Rai3, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti dagli studi di Napoli e Milano, avrà un focus sulla crisi di Governo con le sue inevitabili conseguenze nella gestione dell'emergenza per fermare la pandemia sarà il tema a cui tentare di dare risposte attraverso la voce dei tanti ospiti che interverranno. A cominciare da Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie con cui fare il punto sulla delicata situazione che sta attraversando il Governo, alla luce del voto di fiducia alle Camere e della fuoriuscita dall'esecutivo di IV, in un momento che vede ancora l'Italia diversamente colorata di rosso e arancione. Altro tema importante è l'andamento della campagna vaccinale che ha subito alcuni rallentamenti imprevisti, e ha riacceso allarmi e preoccupazioni in tutto il Paese. Argomenti affrontati anche con Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport, che interverrà dagli studi di Napoli.