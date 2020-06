Informativa del premier Conte a Camera e Senato in previsione del Consiglio Europeo. Nel pomeriggio Stati Generali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi mercoledì 17 giugno terrà un’informativa in Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo. Alle 9 sarà alla Camera ed alle 11.30 al Senato mentre nel pomeriggio è attesa la quarta giornata degli Stati Generali in cui sarà la volta dell’atteso incontro con Confindustria.

La federazione degli industriali è stata molto critica con l’organizzazione degli Stati Generali perché, secondo il suo presidente Carlo Bonomi, si accumulano ritardi che pesano sulle decisioni e sugli interventi da adottare per la ripresa economica del paese. Bonomi nei giorni scorsi aveva anticipato che all’incontro di oggi a Villa Pamphilj, si presenterà con un piano necessario “secondo Confindustria”. - (PRIMAPRESS)