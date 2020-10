Influenza o coronavirus? La sovrapposizione dei sintomi che intasa gli ospedali. Un webinar con i virologi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vaccini influenzali non ancora disponibili in tutte le regioni e le dotazioni per i medici di base sono ancora scarse nonostante le campagne promozionali per spingere i cittadini a vaccinarsi. Con la diffusione del coronavirus e gli ospedali già in emergenza, ridurre la pressione delle influenze, con gli stessi sintomi del Covid, aiuterebbe i nosocomi a non impegnare i pronto soccorso e i laboratori.

Giovedì 29 ottobre (ore 16,30-19,00) si terrà una conferenza webinar dell’Associazione Giuseppe Rossetti sul tema “Influenza stagionale o covid-19: questo è il dilemma” a cui parteciperanno Ranieri Guerra (Oms), Gianni razza (Ministero Salute), Roberto Cauda (Gemelli), Carlo Pini (Iss), Fabrizio Pregliasco (UniMilano), Paola Stefanelli (Iss). - (PRIMAPRESS)