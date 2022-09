Indonesia: terremoto di magnitudo 6.1 in Papuasia. Nessuna vittima registrata

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito la provincia indonesiana della Papuasia, seguito da un'altra scossa di magnitudo 5,8 pochi minuti dopo. Lo riferisce l'US Geological Survey. Entrambi i terremoti sono stati registrati a una profondità di 15 chilometri, con epicentro a circa 270 chilometri dalla città di Abepura. Non ci sono al momento notizie di danni e vittime. L'Indonesia si trova all'interno del cosiddetto Ring of fire, una zona del Pacifico in cui due placche tettoniche collidono e provocano frequenti scosse. - (PRIMAPRESS)