Indonesia: strage stadio di Giava con 182 vittime. Il presidente Widodo ordina un’inchiesta e ferma il campionato

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Salito a 182 il numero delle vittime dello stadio di calcio di Giava per gli scontri e la ressa nella partita dell'Arema FC contro il Persebaya Surabaya che aveva vinto per 3-2. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha chiesto un'indagine sui fatti e ha bloccato il campionato per una settimana. stadio di calcio di Malang, La tragedia è avvenuta a seguito dell'invasione di campo dei tifosi dell'Arema FC. La maggior parte delle vittime, tra cui ci sarebbe un bimbo di 5 anni, è morta nella calca formatasi con il fuggi fuggi generale. - (PRIMAPRESS)