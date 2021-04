Indonesia: sparito sottomarino a 80 miglia dalla costa di Bali. Mobilitate navi ed elicotteri per la ricerca

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Corsa contro il tempo in Indonesia per trovare il sottomarino sparito ieri a circa 100 km dalla costa di Bali con 53 persone a bordo e ossigeno sufficiente solo per altre 72 ore.I contatti con il Kri Nanggala 402di fabbricazione tedesca, che era impegnato in una esercitazione, si sono interrotti ieri alle 3. La Marina indonesiana ha mobilitato 6 navi da guerra,un elicottero e 400persone. Singapore e Malaysia hanno inviato navi per collaborare alle ricerche, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto il loro aiuto. - (PRIMAPRESS)