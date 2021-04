Indonesia: sale a 160 il numero di vittime per il ciclone Seroja. Più colpita è Timor Est

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Si aggrava il bilancio delle vittime causate dal passaggio del ciclone tropicale Seroja in Indonesia e Timor Est. Il numero dei morti è salito infatti a 160, secondo quanto riportato dal Centro indonesiano per la gestione dei disastri. Molte delle vittime abitavano le isole prossime a Timor Est. I soccorritori lottano contro il tempo per trovare le oltre 70 persone disperse, ma i danni causati dal ciclone rendono difficili le operazioni. Molte case,strade e ponti sono impraticabili per il fango. - (PRIMAPRESS)