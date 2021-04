Indonesia: nessun superstite a bordo del sommergibile ritrovato a 850 metri nel mare di Bali

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Non ci sono superstiti a bordo del sottomarino della Marina indonesiana,scomparso mercoledì nel mar di Bali. Il relitto del sommergibile di fabbricazione tedesca, individuato ieri a 850 metri di profondità, è stato ritrovato spezzato in tre parti. Dai primi rilievi si era già capito che per i 53 marinai a bordo non c'era nulla da fare e il presidente indonesiano aveva parlato di "profondo dolore per questa tragedia". - (PRIMAPRESS)