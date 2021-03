Indice Rt: chi entra ed esce dalla zona rossa con l’indice Rt stabile al 1,16. I dati della cabina di regia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Occhi puntati sui risultati del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute che, a partire dall’indica Rt potrebbe determinare nuovi cambi di colore delle regioni. In realtà non si attendono mutamenti sostanziali del quadro nazionale ma nuove regioni potrebbero aggiungersi a quelle già in fascia rossa. Il primo dato rilevante emerso è l’indice Rt che sembra essersi stabilizzato a 1,16 proprio come settimana scorsa. Ora bisognerà capire quali regioni superano la soglia critica dei 250 casi ogni 100 mila abitanti, nuovo indicatore che decreta la zona rossa. La media nazionale è più alta: 264 in netta crescita rispetto alla scorsa settimana. Lombardia, Lazio e Molise sfiorano un limite che potrebbe farle tornare arancione e significherebbe aperture per molti commercianti tranne che per i giorni blindati per tutti del 3-4-5 aprile. Anche per la Sardegna, il nuovo Rt potrebbe vederla spostarsi dalla comfort zone bianca a quella arancione. - (PRIMAPRESS)