Indianapolis: sparatoria in un deposito della Fedex. Otto le vittime e diversi feriti secondo la prima ricostruzione

(PRIMAPRESS) - USA - Paura a Indianapolis per una sparatoria in un deposito della Fedex, vicino all'aeroporto internazionale a Mirabel Road Ci sono vittime, ma al momento la polizia non ha indicato il numero anche se si parla di 8 vittime e diversi feriti sono stati portati in ospedale. Il portavoce della polizia Genae Cook, ha riferito che non ci sono "ulteriori minacce per la comunità" perchè l'autore della sparatoria si è tolto la vita. - (PRIMAPRESS)