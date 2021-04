India: oltre 184mila contagiati e mille decessi al giorno da Covid. Approvata ieri la produzione di Sputnik

(PRIMAPRESS) - INDIA - Nuovo record di contagi da coronavirus in un giorno, in India, con 184.372 nuovi casi. Altri 1.027 nuovi decessi. Sono i dati forniti dalle autorità sanitarie del Paese. Il totale dei contagi sale a 13,87 milioni e quello delle vittime a 172.085, con un numero di morti giornaliero che, per la prima volta in 5 mesi, supera la soglia dei mille. Ieri,il governo indiano ha approvato l' utilizzo del vaccino russo Sputnik, che verrà prodotto anche in India. - (PRIMAPRESS)