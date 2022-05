India: incendio di un palazzo di Delhi privo di scale di sicurezza. Finora sono 27 le vittime accertate

(PRIMAPRESS) - INDIA - Un incendio divampato in un edificio di Delhi est, vicino alla fermata della metropolitana di Mundka, ha causato la morte di 27 persone. Altre decine sono state trasportate in ospedale per le gravi ustioni riportate. Si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. Le fiamme sono scoppiate in un edificio di 4 piani, privo di scale di sicurezza e di dispositivi antincendio, che ospitava negozi e uffici. Arrestati i due proprietari. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di 10 squadre di vigili del fuoco. - (PRIMAPRESS)