India: 200mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. In una sola giornata 1.761 vittime

INDIA - Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 200mila nuovi casi di Coronavirus. Nell'ultima settimana il Paese asiatico ha riportato la cifra record di 1.59 milioni di contagiati. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.761, per un totale di 180.530 dall'inizio della pandemia. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annullato il suo viaggio nel paese asiatico che era stato precedentemente programmato.