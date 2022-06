India: 18 vittime nello stato di Assam colpito da inondazioni senza precedenti

(PRIMAPRESS) - INDIA - Le vittime accertate sono 18 ma potrebbe salire il numero di coloro che hanno perso la vita per le inondazioni nel nord est dell'India e in Bangladesh, con milioni di case sotto diversi centimetri di acqua.Entrambi i paesi hanno chiesto aiu- to all'esercito per soccorsi immediati alle popolazioni investite dal maltempo "Ci attendiamo da moderate a forti precipitazioni in molte parti dello stato di Assam fino a domenica.Il volume delle precipitazioni è stato senza precedenti", ha detto un esperto della stazione meteo della città di Gauhati. - (PRIMAPRESS)