India: 13 donne precipitano in un pozzo durante un matrimonio. Modi (Primo Ministro): "Incidente straziante"

(PRIMAPRESS) - INDIA - Morte assurda per tredici giovani donne dopo essere cadute accidentalmente in un pozzo durante la celebrazione di un matrimonio nel nord dell'India. Le vittime erano sedute sulla lastra di ferro che copriva il pozzo che ha ceduto. Il magistrato distrettuale S. Rajalingam ha detto che il pozzo era vecchio e non poteva sopportare un peso eccessivo. Le vittime sono cadute e sono rimaste schiacciate sotto i detriti. Le donne e le ragazze si erano riunite per partecipare a un matrimonio nel loro villaggio. Il primo ministro Narendra Modi ha pubblicato un tweet in cui ha definito l'incidente "straziante". - (PRIMAPRESS)