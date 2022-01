Indagine Grillo: i pm di Milano sospettano "un'illecita mediazione" per favorire la Moby di Vincenzo Onorato

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nell'indagine in cui è indagato Beppe Grillo, con l'accusa di "influenze illecite" circa interventi chiesti dall'armatore Vincenzo Onorato per salvare la compagnia navale Moby dal cospicuo indebitamento della società, secondo la Procura ci sarebbero elementi per "ritenere illecita la mediazione di Grillo, finalizzata a orientare gli interventi pubblici a favore degli interessi del gruppo Moby", trasferendo a "parlamentari in carica" del M5S le richieste di Vincenzo Onorato. Tra il 2018 e il 2019, la società di Grillo che gestisce il blog, ha ricevuto da Moby Spa 120 mila euro annui, "apparentemente come corripettivo di un accordo di partnership". scrivono i pm milanesi che indagano per traffico d'influenze illecite. Sospetta anche una cifra di 600mila euro corrisposta alla società di comunicazione di Casaleggio e riferita a Moby. - (PRIMAPRESS)