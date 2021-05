Incontro Renzi-Mancini: il Copasir chiede l’apertura di un’inchiesta sul video della trasmissione Report

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Copasir chiede al presidente del Consiglio Draghi di attivare un'inchiesta interna sull'incontro in un autogrill tra il leader di Italia Viva Renzi e il dirigente del Dis Mancini, come documentato dalla trasmissione Report. L'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza ha deciso l'avvio della procedura per accertare "la correttezza delle condotte di appartenenti o ex appartenenti agli organismi d'informazione e sicurezza".L'Ufficio ispettivo del Dis svolge le inchieste interne,autorizzato dal premier. - (PRIMAPRESS)