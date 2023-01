Incontro Meloni-Michel: questioni migranti ed economia sul tavolo del prossimo Consiglio Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - È durato poco meno di due ore l'incontro tra là premier Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel ricevuto oggi a Palazzo Chigi. Nel punto stampa del pomeriggio Meloni ha sottolineato l'importanza della creazione di un fondo sovrano europeo per proteggere le imprese. Migranti ed economia saranno, dunque, "argomenti cruciali al prossimo Consiglio Ue".Così la premier Meloni,incontrando il presidente del Consiglio Ue Michel. "L'immigrazione è un problema europeo,l'Italia non sia lasciata sola", ribadisce. Per proteggere le imprese occorre "flessibilità sui fondi esistenti" e "coraggio per creare un fondo sovrano europeo". Michel, da parte sua, ringrazia Meloni per"la cooperazione diretta e sincera"."Le frontiere dell'Italia sono frontiere Ue.Dobbiam impegnarci per sostenere difesa e sicurezza", aggiunge. - (PRIMAPRESS)