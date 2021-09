Incontro Draghi-Sindacati, oggi a Palazzo Chigi sui temi di un nuovo "patto sociale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quali saranno i temi trattati oggi nell'incontro previsto a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i vertici del Sindacato nazionale? Le aspettative di quest'ultimi è di poter definire una roadmap degli obiettivi di governo in tema lavoro sui tanti fronti aperti ma con in testa le riforme aperte e temi come il salario minimo. Draghi, nell'assemblea di Confindustria della settimana scorsa aveva citato la questione di "Patto Sociale" e lanciato al contempo un invito al dialogo rivolto proprio ai sindacati. Ma in quella definizione di patto sociale che cosa rientra? Per i sindaati si devono leggere le politiche acontro la precarietà, il salario minimo dando valore alla contrattazione (tema condiviso anche dal presidente di confindustria Bonomi) ma anche la riforma delle pensioni e del fisco. - (PRIMAPRESS)