Incontro Draghi-Scholz oggi alle 14 per definire un "Piano d'azione" comune

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la riunione della settimana scorsa a Bruxelles, la prima uscita del neo-cancelliere tedesco Olaf Scholz è in Italia per incontrare oggi alle 14, il premier Mario Draghi. Oggetto dell'incontro, secondo fonti governativi dei due paesi, sarà quello di definire un "piano d'azione" comune da rinnovare ogni anno. In sostanza si tratterebbe di un vertice bilaterale a cui parteciperanno capi di governo, di Stato e i principali ministri. Inoltre, ogni tre mesi un ministro parteciperà rispettivamente a una riunione di governo dell'altro Paese, soluzione già adottata nel recente bilaterale con la Francia sottoscritto con Macron. I due Paesi, dunque,secondo il portavoce del governo di Berlino, Steffen Hebestreit, "intendono approfondire la loro collaborazione attraverso un coordinamento continuativo nei più vari campi politici". - (PRIMAPRESS)