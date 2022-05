Incidenti sul lavoro: una fiammata di gas in azienda di vetro ha ustionato gravemente tre operai a Fidenza

(PRIMAPRESS) - PARMA - Incidente sul lavoro nel giorno della Festa dei lavoratori. E' avvenuto stamane a Fidenza, in provincia di Parma, in una nota azienda di produzione di oggetti di vetro. Una fiammata da una tubatura ha causato il ferimento di tre operai, trasportati in ospedale per le gravi ustioni riportate. Un quarto operaio è caduto riportando ferite lievi. Avviate le indagini per accertare le cause dell'incidente. La fiammata è stata causata dalla perdita di gas metano da una tubazione dove i tre operai stavano lavorando. - (PRIMAPRESS)