Incidente Zanardi, il Gip di Siena archivia le indagini ma la famiglia intende chiedere la riapertura del caso

(PRIMAPRESS) - SIENA - Il gip di Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini sull'incidente in cui rimase gravemente ferito Alex Zanardi, il 19 giugno del 2020. L'unico indagato nell'inchiesta era il conducente del camion contro cui andò violentemente a urtare l'ex campione di Formula 1. Cade quindi l'accusa di lesioni colpose a carico del camionista. All'archiviazione contraria la famiglia di Zanardi, che si è detta "amareggiata" e che non esclude un'istanza per riaprire il caso. - (PRIMAPRESS)