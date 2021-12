Incidente sci: morto in ospedale il ragazzo di 15 anni dopo la caduta ad Alagna Valsesia

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Un ragazzo di quindici anni è morto all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subìti in una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Vercelli). L'incidente era avvenuto ieri mattina: dopo i primi soccorsi il ragazzo era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale novarese. Il decesso oggi nono- stante i tentativi dei medici di sal- varlo: troppo gravi i traumi riportati al capo. - (PRIMAPRESS)