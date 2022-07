Incidente nautico Argentario: aperto un fascicolo della Procura di Grosseto. La ricostruzione della Guardia Costiera

(PRIMAPRESS) - ARGENTARIO - Sarà la Guardia Costiera di Porto Ercole a dover ricostruire la dinamica dell'incidente nautico in cui è morta una persona mentre una donna risulta ancora dispersa. L'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Grosseto dovrà chiarire le responsabilità della collisione tra un motoryacht Canados ed una barca a vela che si è spaccata nella parte della fiancata di dritta. I quattro superstiti a bordo della barca a vela sono cittadini romani ora ricoverati (uno grave) in forte stato di choc. La collisione tra le due imbarcazioni di grandi dimensioni, entrambe sui venti metri, è avvenuta intorno alle 17.30 nel tratto di mare di fronte a Porto Ercole, al largo del comune di Monte Argentario, tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, in provincia di Grosseto. In quell’area il mare raggiunge una profondità di circa 40 metri. Secondo le prime ricostruzioni, le due persone - quella che ha perso la vita e quella dispersa - sarebbero finite in acqua dopo lo scontro fra la barca a vela e quella a motore. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera con alcune motovedette, i vigili del fuoco con sommozzatori, soccorritori acquatici e un elicottero, i carabinieri anch'essi con un elicottero. Lo scontro, hanno riferito i soccorritori, sarebbe stato molto violento: la barca a vela si è spezzata in due imbarcando acqua mentre lo yacht si è inclinato ma è rimasto a galla. - (PRIMAPRESS)