Incidente Garda: oggi l'arresto del tedesco Patrick Kassen per la morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti

(PRIMAPRESS) - GARDA - A due settimane di distanza dall'incidente nautico in cui sono rimasti uccisi Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, questa mattina sono scattati gli arresti per il cittadino tedesco 52enne che era alla guida del motoscafo che ha travolto la piccola imbarcazione sul lago di Garda il 19 giugno scorso. Il Tribunale di Monaco ha infatti dato l'aqutorizzazione all'arresto chiesto dalla Procura di Brescia. Patrick Kassen è stato fermato al Brennero mentre stava tornando in Italia e ora si trova a Brescia in attesa di essere trasferito in carcere. - (PRIMAPRESS)