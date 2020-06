Inchiesta Zone Rosse: ascoltati il premier Conte e i ministri Speranza e Lamorgese. Rota (PM):"C'è stata collaborazione istituzionale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Le audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione e di massima collaborazione istituzionale". Lo ha detto il procuratore di Bergamo Maria Cristina Rota dopo aver sentito a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Sono stati ascoltati come persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana. - (PRIMAPRESS)