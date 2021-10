Inchiesta scontri no-green pass: 4 indagati di Forza Nuova per istigazione a delinquere

(PRIMAPRESS) - ROMA - I 4 firmatari del comunicato di Forza Nuova, in cui si afferma che "il popolo ha alzato la testa" e che "il livello dello scontro non si fermerà",sono indagati a Roma per istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici.Si tratta di Giuseppe Provenzale,Luca Castellini,Davide Cirillo e Stefano Saija indagati nello stesso filone che ha portato all'oscuramento del sito web di Forza Nuova. E a Torino chiusa indagine per apologia di fascismo,sempre su Forza Nuova. Qui gli indagati sarebbero tre. - (PRIMAPRESS)