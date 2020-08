Inchiesta Sanità in Campania: si scava nei messaggi della funzionaria della Regione, Santaniello

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si sta scavando nei messaggi di telefono e computer dell’ingegnere Roberta Santaniello, la funzionaria della task force emergenza della Regione Campania a seguito dell’inchiesta su un appalto per tre ospedali a Napoli, Caserta e Salerno durante l’emergenza Covid-19. L’accusa nei confronti della funzionaria è di turbativa d’asta in relazione alle gare messe in campo nei giorni del grande picco di contagi. È la stessa ipotesi di reato che ha spinto gli inquirenti a sequestrare il cellulare del dirigente dell’Asl Napoli uno Ciro Verdoliva, ma anche il cellulare e il computer di Luca Cascone, consigliere regionale, fedelissimo del presidente della regione Vincenzo De Luca; e il computer del presidente Soresa Corrado Cuccurullo. - (PRIMAPRESS)