Inchiesta mascherine: indagato dalla Procura di Roma l’ex ministro dell’Agricoltura, Saverio Romano

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ex ministro alle Politiche Agricole Saverio Romano,è indagato per traffico di influenze illecite nell'inchiesta della procura di Roma sulla fornitura di mascherine e camici. Secondo il gip "Vittorio Farina (agli arresti domiciliari) vanta rapporti con personaggi noti, come Roberto De Santis (imprenditore salentino, ndr),l'ex senatore Saverio Romano, soggetti attraverso i quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di dispositivi medici Dpi". - (PRIMAPRESS)