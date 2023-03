Inchiesta Covid Val Seriana, Pm: "Brusaferro impedì l'adozione tempestiva delle misure anti pandemia"

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Secondo la Procura di Bergamo la manca- ta estensione della zona rossa in Val Seriana a partire dalla fine di febbra- io del 2020, avrebbe provocato un in- cremento dei casi di Covid-19 "non inferiore 4.148 persone, pari al numero di decessi in meno che si sarebbero verificati" nel caso dell'adozione di adeguate misure di profilassi. Fontana:"So di essere indagato dai giornali, è una vergogna". I parenti: "Ora si riscrive la storia". Pm:"Brusaferro impedì l'adozione tempestiva di misure anti-Covid". Tra gli indagati anche il l'ex premier Giuseppe Conte e l'ecx Ministro Roberto Speranza e tutto il Comitato Scientifico dell'epoca. - (PRIMAPRESS)