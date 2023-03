Inchiesta Covid: indagati Conte e Speranza ma anche i vertici del Comitato tecnico scientifico

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, sono indagati nell'inchiesta bergamasca sulla gestione della pandemia di Covid. Le loro posizioni saranno trasmesse al Tribunale dei ministri, che dovrà valutare gli atti a loro carico. Le loro posizioni non figurano, dunque, nell'avviso di conclusione indagini, non ancora notificato agli altri 17 indagati, tra cui ci sono pure alcuni ex dirigenti del Cts e Francesco Maraglino,ex direttore Ufficio 5- Prevenzione Malattie trasmissibili e Profilassi. - (PRIMAPRESS)