Inchiesta cooperativa Karibu, il Gip: “È un collaudato sistema fraudolento”. I comuni non hanno vigilato

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'indagine di Latina sulla coop Karibu e sul consorzio Aid ha fatto emergere "un collaudato sistema fraudolento fondato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e altri costi inesistenti", da parte degli amministratori, fra i quali la compagna e la suocera del deputato Soumahoro. Quest'ultima avrebbe avuto un "ruolo centrale nella dinamica delittuosa", ma per i Pm tutti e 3 gli amministratori (lei e i 2 figli) rispondono a titolo di "concorso per omesso impedimento". Sono 6 gli indagati attualmente tra cui la moglie del parlamentare Soumahoro Liliane Murekatete e la mamma Marie Therese Mukamitsindo e il fratello, Michel Rukundo. La cooperativa era anche senza Durc, il documento di regolarità contributiva e solo oggi se ne sono accorti alcune amministrazioni comunali che hanno versato migliaia di euro alla cooperativa. - (PRIMAPRESS)