Inchiesta camici: la Procura di Milano avvia una rogatoria in Svizzera su Fontana. Il governatore disposto ad essere ascoltato

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per l'inchiesta della fornitura di camici per cui era stato indagato il governatore della Lombardia Attilio, Fontana. la Procura di Milano ha inoltrato alle autorità svizzere una rogatoria per "completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure presentata dall'avvocato Attilio Fontana", presidente della Lombardia, per "approfondire movimenti finanziari". Lo comunica il procuratore Greco chiarendo che la difesa del governatore si è "dichiarata disponibile a fornire chiarimento" anche con "presentazione spontanea dell'assistito". Al centro dell'indagine emersa col caso 'camici' i 5,3 mln di euro su un conto svizzero. - (PRIMAPRESS)