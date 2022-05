Incendio Stromboli: dalla fiction alla realtà sul set di “Protezione Civile” con Ambra Angiolini

(PRIMAPRESS) - STROMBOLI - La rabbia per quell'incendio provocato per incuria nell'isola di Stromboli, nelle Eolie, cresce per una stagione turistica tagliata fuori. Il Sindaco di Lipari, Marco Giorgianni presenta il conto con un esposto. La ricostruzione di quell'incendio è la prova di qualcosa sfuggito di mano non considerando condizioni meteo di scirocco. L'incendio doveva essere solo una scena di "Protenzione Civile" interpretato da Ambra Angiolini per la regia di Marco Pontecorvo, come si legge nel copione. Ma quel fuoco vero sul set si è propagato con una incredibile velocità tra lo sgomento degli uomini della Protezione Civile ma solo attori in divisa. - (PRIMAPRESS)