Incendio nave Grimaldi: sono tutti in salvo a Rodi i passeggeri dell'Euroferry Olimpya

GRECIA - Stanno tutti bene i 237 passeggeri e i 51 membri d'equipaggio dell'Euroferry Olimpya della Grimaldi Lines soccorsi dopo un incendio scoppiato a bordo mentre era in navigazione a 9 miglia dalle coste della Grecia. La nave partita da Igoumenitsa e diretta a Brindisi, è stata completamente evacuata. Le operazioni di soccorso sono avvenute con le scialuppe di salvataggio ed i passeggeri ora sono stati trasferiti a Rodi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato per le operazioni di salvataggio che sono state immediatamente eseguite. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato non lontano dall'isola di Corfù.