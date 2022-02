Incendio nave Grimaldi: operazioni ancora in corso per salvare due autisti bulgari intrappolati nel garage del traghetto

(PRIMAPRESS) - GRECIA - l'ulteriore aggiornamento delle notizie della nave di Grimaldi Lines su cui era scoppiato un Incendio mentre era sulla rotta Brindisi-Corfù, riporta che sono stati nave ritrovati due autisti bulgari che risultavano dispersi nella stiva del traghetto Euroferry Olympia ma dalla lista passeggeri non risulterebbero ancora 14 persone. Lo fa sapere lo stesso gruppo dopo che la tv greca aveva riportato di due persone ancora intrappolate nel garage del traghetto che ha preso fuoco nella notte al largo di Corfù. La nave è ora "alla deriva in acque al- banesi", riferisce la Guardia costiera italiana che sta supportando le opera zioni di monitoraggio ambientale. Da fonti mediche greche si segnalano 3 feriti non gravi. - (PRIMAPRESS)