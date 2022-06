Incendio discarica Malagrotta: Assoutenti Lazio attiverà azioni risarcitorie per i cittadini dell’area

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con i focolai dell'incendio della discarica di rifiuti di Malagrotta ora sotto controllo, secondo quanto riferisce la Protezione Civile di Roma, non si placano le reazioni delle associazioni come Assoutenti Lazio che ha deciso di costituirsi parte offesa nell’indagine aperta dalla Procura di Roma, e studia azioni risarcitorie in favore non solo dei residenti della zona di Malagrotta, ma di tutti i cittadini romani che dovessero subire ripercussioni a causa del rogo che ha coinvolto la discarica. - (PRIMAPRESS)