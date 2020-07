Incendio alla Cattedrale di Nantes, ha confessato il ruandese che aveva appiccato il fuoco all'organo

(PRIMAPRESS) - NANTES (FRANCIA) - Era tra gli indiziati il volontario della diocesi che stato fermato e poi rilasciato, per l’incendio innescato alla Cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, ed oggi ha confessato di aver provocato lui il rogo che la settimana scorsa ha distrutto l'organo, e mandato in frantumi le vetrate con conseguenze ai dipinti del XV secolo. E’ il 39enne ruandese, responsabile della chiusura della chiesa la sera prima del rogo, ha detto di aver acceso tre fuochi: due agli organi e uno a un quadro elettrico. L'uomo, rifugiato in Francia da qualche anno, si è detto pentito e pieno di rimorsi. Rischia 10 anni. - (PRIMAPRESS)