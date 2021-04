Incendio al Forno 2 dell'ex Ilva di Taranto. Non ci sono vittime

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Si è sfiorata la tragedia questa mattina nell'impianto dell'ex Ilva. Un'esplosione e poi un incendio è scoppiato nei forni dello stabilimento di Taranto, nella colata continua di Acciaieria 2. "Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea", riferisce Francesco Rizzo del sindacato Usb, che parla di "tragedia sfiorata". L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30. La sicurezza "è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione Ami-Morselli", sostiene Rizzo. "Non se ne può più. Il governo deve intervenire immediatamente". Sono da accertare le cause che hanno innescato l'incendio. - (PRIMAPRESS)