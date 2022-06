Incendio a Roma: fuoco divampato in zona Aurelia. Due persone in ospedale e 35 intossicati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un vasto incendio è divampato a Roma, in via Bosco Marengo, zona Aurelia. Una donna e un bambino sono stati portati in codice giallo al Policlinico Gemelli Altre 35 persone, abitanti nella zona, sono state visitate in strada dal per- sonale del 118. Quasi tutti per sintomi d'intossicazione da fumo. Evacuate le abitazioni. Vicino c'è anche un campo nomadi.Il rogo sarebbe partito da sterpaglie e si è propagato rapidamente vicino a un centro estivo e a una rimessa di camper.Esplose anche bombole di Gpl. Fiamme anche a Pomezia e Osteria Nuova. - (PRIMAPRESS)