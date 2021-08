Incendi: in Sardegna la Gallura sotto assedio delle fiamme con il maestrale. Sospesa la stagione della caccia

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - È l'arrivo del maestrale a peggiorare la situazione in Gallura dove da ieri le fiamme hanno costretto all'evacuazione di decine di persone. Nella giornata di ieri si erano manifestati 4 roghi in diverse zone di cui quello di Calangianus, particolarmente pericoloso tanto che alcune case di campagna sono state evacuate. L'associazione ambientalista Grig ha chiesto alla Regione di sospendere la stagione della stagione della caccia per preservare la fauna già duramente falcidiata dalle fiamme. - (PRIMAPRESS)