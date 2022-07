Incendi FVG: spenti gli ultimi focolai da Montereale a Resia. Inviato un Canadair in Slovenia

(PRIMAPRESS) - MONFALCONE - E' finalmente sotto controllo la situazione incendi nella zona di Monfalcone, dove fino a ieri sera ha operato un elicottero per lo spegnimento degli ultimi focolai. Anche l'incendio a Drenchia (UD) è stato spento e la situazione è sotto controllo anche a Montereale (PN), Pulfero (UD)e a Frisanco (PN). A Resia (UD) invece l'incendio non è ancora spento ma appare in diminuzione. Anche a Claut (PN) ha operato un elicottero. Vista la situazione in miglioramento, la Regione Griuli Venezia Giulia ha informato che un Canadair è stato inviato in supporto alle operazioni in Slovenia impegnata anche su quel fronte da incendi. - (PRIMAPRESS)