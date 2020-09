Incendi devastanti in Oregon, California e Stato di NY. Otto vittime, migliaia di sfollati e 17mila pompieri impegnati contro i roghi

(PRIMAPRESS) - OREGON (USA) - Almeno 8 persone sono morte negli incendi senza precedenti in Oregon, California e Stato di Washington dove gli sfollati sono migliaia. Cinque città dell’Oregon sono andate completamente distrutte mentre nello Stato di Washington ha perso la vita un bimbo di un anno. Altre tre persone sono morte in California, nella Butte county, dove nel 2018 venne devastata la città di Paradise e 12 i dispersi. Per tentare di spegnere i roghi sono impegnati 17 mila vigili del fuoco. - (PRIMAPRESS)