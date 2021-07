Incendi: Catania avvolta dalle fiamme. I soccorsi di GdF e Capitaneria arrivano via mare

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Un'altra giornata di lotta contro le lingue di fuoco che stanno minacciando abitati e villaggi turistici. La Sezione Operativa Navale di Catania della Guardia di Finanza - coordinata dall'unità di crisi della prefettura - ha soccorso via mare i residenti della località 'Villaggio azzurro'. Ieri sera centocinquanta persone bloccate dagli incendi in due zone marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse dalla guardia costiera prima con dei gommoni e poi trasbordate su motovedette. Sul posto anche un rimorchiatore e una mezzo navale della guardia di Finanza. Alcuni hanno perso la casa e saranno ospitati nel Palazzetto dello sport di piazza Spedini messo a disposizione dal Comune. Gli interventi sono stati coordinati dalla prefettura. Circa 50 gli interventi dei vigili del Fuoco in città, nelle zone Cimitero, S. Giorgio, via Palermo, la zona industriale, dei Lidi e dei villaggi turistici. Evacuate alcune case, interessate dalle fiamme. Distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. - (PRIMAPRESS)