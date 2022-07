Incendi Carso: Vigili del Fuoco ancora impegnati a contenere le fiamme. Ancora chiusa la A4

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - I reparti dei Vigili del fuoco di Friuli Venezia Giulia sono ancora al lavoro insieme a Forestale e Protezione Civile per contenere il rogo sul Carso divampato ieri mattina e che le temperature elevate ed il vento hanno continuato ad alimentare le fiamme. Da ieri sono state evacuate una ventina di abitazioni a Doberdò del Lago (GO). A Monfalcone è stato chiuso l'impianto di Fincantieri e la sindaca AnnaMaria Cisint ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Ancora chiuse la A4, nel tratto fra Redipuglia e Sistiana, la strada del Vallone e la ferrovia Venezia-Trieste nel tratto Monfalcone-Duino Aurisina. Dall'alba nuovamente operativi i Canadair. - (PRIMAPRESS)