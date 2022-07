Incendi Carso: tutti i mezzi impegnati per domare le fiamme. Sopralluogo in corso per alcune aperture di tratti stradali

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Sono ancora impegnati 2 Canadair, i mezzi dei Vigili del fuoco e un elicottero della Proteizone civile a Resia intenti a contenere le fiamme che hanno avvolto le pendici del Carso. A Ronchi dei Legionari sono in attesa di alzarsi in volo in sicurezza altro 2 elicotteri della Proteizone civile. Da Autovie Venete Sp.a su A4: In corso sopralluogo per verificare la riapertura almeno della direttrice est del tratto tra villesse e la barriera del Lisert mentre per la direttrice opposta bisognerà attendere l'evoluzione dei focolai a ovest della tratta autostradale. - (PRIMAPRESS)