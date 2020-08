In Louisiana in arrivo l'uragano "Laura" sulle coste del Texas. Venti attesi intorno ai 240 km/h e onde alte sino a 6 metri

(PRIMAPRESS) - LOUISIANA (USA) - E’ allarme per l'arrivo dell'uragano Laura sulle coste del Texas e della Louisiana. Con venti superiori ai 240km/h, si avvicina a categoria 5, quella devastante, con venti intorno ai 252km/h. Si tratta di "un formidabile uragano" che potrebbe sollevare onde di tempesta "a cui non si può sopravvivere", con venti estremi e allagamenti istantanei, avverte il National hurricane center (Nhc) americano. Onde alte fino a 6 metri potrebbero investire la terra ferma per decine di chilometri. - (PRIMAPRESS)